Fast 4500 eingereichte Fotos Sechsjährige aus NRW gewinnt Deutschen Jugendfotopreis

Die diesjährigen Gewinner und Gewinnerinnen des Deutschen Jugendfotopreises sind in Düsseldorf ausgezeichnet worden. Einer der Hauptpreise ging an die erst sechsjährige Matilda Sauer aus dem nordrhein-westfälischen Borgholzhausen. In der Alterskategorie bis zehn Jahre überzeugte sie mit der Fotoserie „Am Ende von unserem Urlaub“ – es sind Aufnahmen aus dem Inneren eines Zeltes an einem Sandstrand.