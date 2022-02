„Türkischer Familienvater verheiratet Tochter“ : NRW-Schulministerium will Lehrbuch mit diskriminierender Aufgabe prüfen

NRW-Schulministerium will Lehrbuch mit diskriminierender Aufgabe prüfen

Siegburg Die Förderation Türkischer Elternvereine NRW hatte einen offenen Brief an Schulministerin Yvonne Gebauer geschrieben. Der blieb bis Montag unbeantwortet. Nun äußert sich ihr Ministerium auf Anfrage.

Etliche negative Kommentare von Eltern haben Konsequenzen: Das NRW-Schulministerium ordnet die philosophische Aufgabenstellung eines Siegburger Gymnasiums als Verstoß gegen die Diskriminierungsfreiheit ein. Nun möchte es das entsprechende Lehrbuch prüfen und den Verlag bitten, dieses zu überarbeiten. Das teilte ein Sprecher am Montagnachmittag auf Anfrage mit. Ein offener Brief der Föderation Türkischer Eltern NRW an Ministerin Yvonne Gebauer solle noch beantwortet werden, hieß es.