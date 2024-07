Rund 2000 Verfahren in NRW Schulferien verlängern kann bis zu 1000 Euro Bußgeld kosten

Hunderte Familien in Nordrhein-Westfalen riskieren jedes Jahr saftige Bußgelder für eigenmächtig verlängerte Schulferien. Im vergangenen Jahr wurden von den Bezirksregierungen in NRW rund 2000 Verfahren im Zusammenhang mit Ferien eingeleitet. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf bei den fünf Mittelbehörden in der Landeshauptstadt, in Köln, Arnsberg, Münster und Detmold. Auch im laufenden Jahr sind demnach von den Schulen bereits zahlreiche Fälle gemeldet worden.