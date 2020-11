Kostenpflichtiger Inhalt: Eine alleinerziehende Mutter berichtet : „Die Schulen früher zu schließen ist hanebüchen“

Die Weihnachtsferien in NRW sollen in diesem Jahr schon am 21. Dezember beginnen. Foto: dpa-tmn/Sina Schuldt

Bonn Um Weihnachten mit der Familie zu retten, werden die Ferien in diesem Jahr vorgezogen. Doch was macht eine alleinerziehende Mutter, die an den freien Tagen ihres Kindes nicht zu Hause sein kann? Monica Remy arbeitet in einer Kinderklinik und ist verärgert.