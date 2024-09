Ifo-Umfrage NRW-Schulen unter dem Durchschnitt bewertet

Die allgemeinbildenden Schulen in Nordrhein-Westfalen schneiden in einer neuen Befragung bundesweit unterdurchschnittlich ab. Im Bildungsbarometer für das Münchner Ifo-Institut gaben die befragten Bürgerinnen und Bürger in NRW den Schulen im Land im Schnitt die Note 3,10. Damit belegt das bevölkerungsreichste Bundesland bundesweit Platz zehn.