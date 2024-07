Schüler erhalten Zeugnisse in NRW „Es ist nicht zielführend, direkt mit dem Ferienbeginn zu versuchen, Lernrückstände aufzuholen“

Schülerinnen und Schüler sowie Eltern können auch in NRW die Unterstützungsangebote von „Nummer gegen Kummer“ nutzen, wie es bei dem bundesweit beratenden Verein heißt. Sich bei Unsicherheit, Selbstzweifeln oder Sorge vor einer missliebigen Reaktion der Eltern jemandem anzuvertrauen, könne Kinder und Jugendliche entlasten und Ängste abbauen. In der Regel lasse sich gemeinsam eine Strategie entwickeln und ein Lösungsweg finden – anonym und vertraulich, telefonisch, per Mail oder im Chat. Auch Eltern können sich am Elterntelefon Rat und Hilfe holen – wenn sie enttäuscht seien oder Tipps benötigten, wie sie ihre Kinder in schwierigen Phasen am besten unterstützen.