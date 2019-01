Leben auf der Straße: Schon vier Kältetote diesen Winter in NRW

Eine obdachlose Frau sitzt in einem Hauseingang in Duisburg. (Archiv) Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Düsseldorf Eiskalte Nächte im Freien können für Obdachlose lebensgefährlich sein. Trotz eines guten Hilfesystems erfrieren auch in NRW Menschen auf der Straße - in diesem Winter bereits vier. Bürger können etwas tun, wenn sie Menschen nachts draußen sehen.

Bereits vier obdachlose Menschen sind in Nordrhein-Westfalen in diesem Winter nach Recherchen der Bundesarbeitsgemeinschaft für Wohnungslosenhilfe auf der Straße gestorben. Bundesweit zählt die Arbeitsgemeinschaft zehn Kältetote. Dazu komme ein weiterer Verdachtsfall, sagte Geschäftsführerin Werena Rosenke.

Vor allem die kalten Nächte im Oktober und November seien für Obdachlose ein Problem gewesen. In dieser Zeit seien zwei Männer in Düsseldorf, einer in Köln und einer in Essen gestorben.