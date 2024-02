Raus in die Natur Fünf schöne Wanderrouten im Frühling

Ein Nationalpark, Naturschutzgebiete, Mittelgebirge, beeindruckende Wälder – Wanderer in Nordrhein-Westfalen haben die Qual der Wahl. Besonders zur aktuellen Jahreszeit, wenn es langsam wärmer wird und der Frühling vor der Tür steht, lohnt sich ein Besuch in der Natur. Alleine oder mit der Familie Zeit verbringen, etwas über die Geschichte und Flora und Fauna lernen und dem Körper obendrein etwas Gutes tun – all das kann eine Wanderung bieten.