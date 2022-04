Vielfältig genutzte Pflanze : Schön fürs Auge, gut für Bienen - Rapsfelder in voller Blüte

Ein gelb blühendes Rapsfeld unter blauem Himmel bei Düsseldorf. Foto: dpa/David Young

Münster Ganze Felder zeigen sich in knalligem Gelb. Mit der Rapsblüte kommt geballte Farbe in den Frühling. Die Raps-Anbaufläche ging in den vergangenen Jahren in NRW etwas zurück. Nun bekommt die Ölpflanze mehr Aufmerksamkeit - aus aktuellem Anlass.

Sonniges Gelb so weit das Auge reicht: Auf den Feldern in Nordrhein-Westfalen blüht der Raps. Je früher mit der Aussaat begonnen wurde, desto weiter sei die Blüte, teilte die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen mit. Die großen, sattgelben Flächen sind im Frühjahr ein Hingucker in der Natur. Wie lange die Blüte dauert, hänge vom Wetter ab. Im recht kühlen Jahr 2021 dauerte die Rapsblüte bis zu vier Wochen.

In den vergangenen Jahren ging nach Kammerangaben die Anbaufläche der Ölpflanze etwas zurück. Doch seien aktuell die Rapspreise hoch. Das wird teilweise auf den Ukraine-Krieg zurückgeführt, wo Ausfälle aus der Sonnenblumenernte drohen. Denn aus der Rapssaat wird Öl gewonnen. Es wird als Speiseöl und als Biokraftstoff genutzt oder zu Margarine weiterverarbeitet. Offenbar überlegen Bauern, im nächsten Jahr den Anbau ausweiten.

Rapsfelder sind zudem eine wichtige Weide für Bienen. Raps sei eine der wichtigsten Trachtpflanzen überhaupt, sagte ein Sprecher des Deutschen Imkerbundes, „sie ist hochattraktiv für Imker und Bienen“. In Nordrhein-Westfalen wurde Raps 2021 auf 42.000 Hektar angebaut. Zum Vergleich: Weizen wurde auf mehr als 235.000 Hektar gepflanzt.

(chal/dpa)