NRW schiebt IS-Helfer Ben Yahia S. nach Tunesien ab

Eine Lufthansa-Maschine am Frankfurter Fughafen. (Archiv) Foto: dpa/Boris Roessler

Düsseldorf Ein Mitglied der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) ist einem Medienbericht zufolge in der Nacht auf Samstag aus Nordrhein-Westfalen nach Tunesien abgeschoben worden.

Der 2014 wegen Unterstützung des IS zu fünfeinhalb Jahren Gefängnis verurteilte Kamel Ben Yahia S. sei direkt aus der Justizvollzugsanstalt Dortmund zum Flughafen Frankfurt gebracht worden, berichtete der "Spiegel". Von dort sei er in Begleitung der Bundespolizei mit einer Lufthansa-Linienmaschine in die tunesische Hauptstadt Tunis abgeschoben worden.