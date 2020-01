„Gute Leistungen honorieren“ : NRW schafft Pflichtprüfungen bei Notenabweichungen im Abitur ab

Düsseldorf Wer sich in der Abi-Klausur selbst übertrifft, kommt in NRW anschließend oft ins Zittern: Die Überfliegerleistung muss hier nämlich durch eine mündliche Prüfung bestätigt werden. Das soll jetzt abgeschafft werden.

Wer in schriftlichen Abiturprüfungen stark von den Vornoten abweicht, soll künftig auch in Nordrhein-Westfalen nicht mehr zu einer mündlichen Prüfung verpflichtet werden. Dies sehe eine Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die gymnasiale Oberstufe vor, kündigte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Freitag in Düsseldorf an. Die Neuregelung solle erstmals für Schüler gelten, die im Schuljahr 2020/21 in die Qualifikationsphase eintreten.