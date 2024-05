Umweltschutz NRW rüstet Kläranlagen für Mikroschadstoffe in Gewässern auf

Etwa jede sechste Kläranlage in Nordrhein-Westfalen soll bis spätestens 2039 auch Mikroschadstoffe aus Haushalt, Industrie und Gewerbe herausfiltern können, die derzeit noch die Gewässer belasten. Bislang verfügen erst 22 der insgesamt rund 600 kommunalen Kläranlagen in NRW über eine solche Reinigungsstufe. Das berichtete das Landesamt für Natur, Umwelt, Klima und Verbraucherschutz am Mittwoch in Duisburg. Die derzeit noch freiwillige Vorsorge-Maßnahme werde durch eine EU-Richtlinie weiteren Schub erhalten.