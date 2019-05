Pendler-Ärger wegen Bahnsteigen : RRX-Züge können nicht an allen Bahnhöfen halten

Ein RRX-Zug steht am Düsseldorfer Hauptbahnhof (Symbolbild). Foto: dpa/Marius Becker

Bad Breisig/Sinzig Ärger um den nagelneuen RRX, der zwischen Wesel und Koblenz fährt: In zwei Städten macht der Zug keinen Halt. Der Grund: Der RRX braucht höhere Bahnsteige, als sie derzeit noch in einigen Bahnhöfen vorhanden sind.

Bahnfahrer freuen sich über die funkelnagelneuen Züge, die als „RRX“ auf der Strecke zwischen Wesel und Koblenz eingesetzt werden. Leider rauschen die in bemerkenswerter Farbgestaltung gehaltenen Züge des Rhein-Ruhr-Express aber in Bad Breisig und Sinzig an den Bahnkunden vorbei. Vorerst.

Seit Anfang Mai gibt es einen sogenannten „Vorlaufbetrieb“. Man kann auch von Testfahrten sprechen. Das Problem: Der RRX braucht höhere Bahnsteige, als sie derzeit noch in Bad Breisig und Sinzig vorhanden sind. In der Quellenstadt soll ein Provisorium gebaut werden – Baubeginn wird am Montag, 13. Mai sein, Fertigstellung am 24. Mai. In Sinzig arbeitet die Bahn derweil seit Monaten an der Höherlegung der Bahnsteige. Bis zum offiziellen Start des Rhein-Ruhr-Express am 9. Juni sollen die Arbeiten – wie auch in Remagen – angeblich abgeschlossen sein.

Landrat Jürgen Pföhler hält derweil den aktuellen Wegfall des Haltes des RE 5 in Sinzig und Bad Breisig für „inakzeptabel“. Er hat sich deshalb an den Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord gewandt und diesen aufgefordert, sich gegenüber der Bahn mit Nachdruck für eine Lösung einzusetzen: „Wir brauchen eine schnelle Lösung, damit die Bahnpendler wieder in Sinzig und Bad Breisig ein- oder aussteigen können.“