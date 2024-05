Ansturm auf Führerscheinstellen Kiffer in NRW wollen ihre Führerscheine zurück

Die Legalisierung von Cannabis zum 1. April macht Justiz und Kommunen noch mehr Arbeit als befürchtet. Über Nacht waren Kriminelle nicht mehr kriminell. „Die Staatsanwaltschaften haben in den vergangenen Wochen in einem Kraftakt tausende Verfahren gesichtet. Dies war nur unter Zurückstellung anderer Aufgaben der Strafverfolgung möglich“, sagte der Sprecher des NRW-Justizministeriums. Insgesamt wurden in Zusammenhang mit dem Cannabisgesetz 86.737 Verfahren identifiziert, die händisch einer Überprüfung zugeführt wurden oder werden. Das sind deutlich mehr als die zunächst erwarteten 60.000. Allein die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf muss 28.621 Cannabis-Fälle überprüfen.