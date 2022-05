Nach zwei vergleichsweise ruhigen Jahren : Rocker werden in NRW wieder stärker sichtbar

Rocker werden in NRW wieder stärker sichtbar

Laut LKA-Experten werden Rocker in NRW wieder stärker sichtbar. (Symbolbild) Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Düsseldorf Zwei Jahre lang machte sich die Rockerszene in der Öffentlichkeit rar. Das dürfte sich nun ändern, erwartet die Polizei. Mit einer großen Ausnahme.

Nach zwei vergleichsweise ruhigen Jahren während der Corona-Pandemie rechnet die Polizei mit einer Rückkehr der Rocker in die Öffentlichkeit. „Wir erwarten schon bald mehr Ausfahrten, mehr Veranstaltungen und entsprechend mehr Polizeieinsätze“, sagte der neue Rocker-Experte des Landeskriminalamts (LKA) NRW, Achim Schmitz, der Deutschen Presse-Agentur.

Größe und Struktur der Rocker-Szene seien in den vergangenen zwei Jahren im Wesentlichen unverändert geblieben, sagte Schmitz. Mit einer großen Ausnahme: „Das Bandidos-Verbot hat sehr wohl etwas bewirkt. Die Bandidos sind damit aus dem öffentlichen Bild in Nordrhein-Westfalen verschwunden. Das war eine der umfassendsten Verbotsmaßnahmen gegen dieses Milieu insgesamt und hat auch die mit Abstand größte Wirkung erzielt - nach allem, was wir bislang wissen.“