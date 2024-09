Permanente Systemabbrüche in der IT NRW-Richterbund kritisiert Arbeitsbedingungen und Sparpläne

Permanente Systemabbrüche und Performanceprobleme in der IT führten dazu, dass sich die normale Arbeitszeit um mindestens 20 Prozent verlängere, weil immer wieder nicht oder

nur „schleichend“ gearbeitet werden könne, so Richterbunds-Vorsitzender Christian Friehoff. Dass die IT nicht oder nur schlecht funktioniert, sei eher die Regel als die Ausnahme. Selbst hoch motivierte und technikaffine Menschen seien entnervt und frustriert. Der Höhepunkt sei der ganztägige Systemausfall in der Justiz am 16. August gewesen.