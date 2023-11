Besetzung des Oberverwaltungsgerichts Richter-Ernennung – SPD bringt Untersuchungsausschuss ins Spiel

Im Streit um die Besetzung der Spitze des Oberverwaltungsgerichts in Münster hat die oppositionelle SPD-Fraktion einen Untersuchungsausschuss ins Spiel gebracht. An die Adresse von NRW-Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) gerichtet sagte der Abgeordnete Hartmut Ganzke (SPD) am Dienstag: „Die SPD glaubt ihnen nicht mehr.“