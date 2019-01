Reiterstaffel für Demos und Fußballspiele: Der NRW-Polizei gehen die Pferde aus

Willich Seit etwa zehn Jahren hat die NRW-Polizei wieder eine eigene Reiterstaffel. Kein Einsatzmittel wirkt besser gegen aggressive Demonstranten und Fußballfans. Aber es wird immer schwerer, geeignete Pferde zu finden.

Aber Silke Hoffmann lässt nicht locker. Sie steht in fordernder Pose vor dem Pferd. Immer näher hält die Polizeihauptkommissarin ihm eine zuckende Fahne vor das Gesicht. Rudi muss davor stehen bleiben. Daran vorbei traben. Sich die Fahne vor die Nüstern, die Augen und die Ohren halten lassen. Am Ende seift die Polizistin Rudis Kopf mit der Fahne regelrecht ein. Aber der schwarze Wallach bleibt ruhig. Unwirklich ruhig. Seine Beine machen keine Bewegung. Diese erlaubt ihm sein Reiter mit dem weißen Polizeihelm auf dem rund 1,80 Meter hohen Pferderücken nicht. 700 Kilo Lebendgewicht unter der Kontrolle eines kaum zentimeterbreiten Zügels. Geballte Energie. Wie ein Pfeil auf einem zum Bersten gespannten Bogen, den der Schütze jederzeit abschießen könnte.

„Pferde sind Fluchttiere“, erklärt Melanie Lipp. „Die große Herausforderung ist, diesen Instinkt zu kontrollieren.“ Die Polizeihauptkommissarin leitet seit 2015 die Reiterstaffel der NRW-Polizei am Stützpunkt Willich. Wer glaubt, das Trainingszentrum in dem 1898 erbauten Gehöft sei ein idyllischer Ponyhof, irrt. 19 Polizisten arbeiten dort täglich mit 17 Polizeipferden, denen sie beibringen müssen, was Pferde am wenigsten können: unter Stress eben nicht durchzudrehen. Ihren Reiter nicht abzuwerfen, nicht auf die Hinterbeine zu steigen, nicht planlos davonzurennen, wie erschrockene Pferde es seit Jahrtausenden machen. Nicht, wenn hinter ihnen ein Bengalo abfackelt, nicht, wenn vor ihnen ein Chinaböller explodiert, und auch nicht, wenn sie im weichen Sand auf dem Boden ihrer Trainingshalle in Willich plötzlich über eine verdeckte Plane laufen, was sich für die Pferde unter den Hufen anfühlt, als würde der Boden wegbrechen.