Wechselhaftes Wetter bleibt Regenschauer und Gewitter am Wochenende in NRW

Für das Wochenende rechnet der DWD mit stark bewölktem Himmel, schauerartigem Regen und vereinzelt auch Gewittern mit Graupelschauern. Die Temperaturen erreichen demnach am Freitag bis zu 13 und am Samstag und Sonntag zwischen 10 und 12 Grad. In Hochlagen könne es wieder schneien.