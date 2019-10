Talsperrenbetreiber froh über Regen : „Wir müssen im Bergischen lernen, mit langen Trockenphasen umzugehen“

Essen/Wuppertal/Düren Nach dem erneut trockenen Sommer freuen sich Talsperrenbetreiber über das nasse Herbstwetter. Doch bis die Füllstände der Reservoirs wieder steigen, braucht es noch mehr Regen.

Ein bislang nasser Herbst erfreut die Talsperrenbetreiber in Nordrhein-Westfalen: Die im trockenen Sommer vergleichsweise leergelaufenen Reservoirs können sich erholen. Doch mehr Regen sei wünschenswert, heißt es insbesondere in den Einzugsgebieten von Ruhr und Wupper. Die dortigen Talsperren sind bislang eher unterdurchschnittlich gefüllt, sagten die Wasserversorger auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Bei den meisten Eifel-Talsperren sieht es dagegen besser aus. Nur die Wehebachtalsperre habe noch Rückstände aufzuholen.

In den Talsperren des Ruhrverbandes fehlen insgesamt etwa 30 Millionen Kubikmeter Wasser im Vergleich zu sonst um diese Jahreszeit. Mit Füllständen weniger als 65 Prozent liege man aktuell etwa acht Prozentpunkte unter dem langjährigen Mittel, sagte Sprecherin Britta Balt. „Wir haben in diesem Jahr erneut gespürt, welche außergewöhnliche Belastung die trockenen Sommer für das Talsperrensystem sind“, so Balt. „Über Wochen hinweg mussten unsere Talsperren unten das zehn bis fünfzehnfache von dem abgeben, was oben hineinfloss“, schilderte Balt. Auch wenn die vergangenen Wochen nun endlich Regen gebracht haben: Die Füllstände sind noch weiter zurückgegangen, so groß war das Defizit im gesamten Netz und in der Vegetation.