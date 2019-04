Kein Schlabberlook im Unterricht : Schule in NRW verbietet Jogginghosen

Schule in NRW verbietet Jogginghosen

Bad Oeynhausen Eine Realschule in Bad Oeynhausen hat Jogginghosen aus dem Schulalltag verbannt. Etliche Schüler hätten ausgesehen „wie frisch vom Sofa“, heißt es. Damit soll jetzt Schluss sein.

Mehrere Schüler seien immer wieder in grauen Schlabberhosen zum Unterricht an die Realschule Süd gekommen, sagte die Direktorin Anja Sprengel am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Das sah aus „wie frisch vom Sofa“. Vor gut einem Jahr habe sich die Schulkonferenz der Sache angenommen. Das Gremium aus Eltern-, Lehrer- und Schülervertretern stimmte laut Sprengel für ein Verbot. Seitdem sind Jogginghosen und Kappen im Unterricht tabu.