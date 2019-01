Auch im Kreis Mettmann: Razzia bei bundesweitem „Ku-Klux-Klan“-Ableger gewaltbereiter Neonazis

Düsseldorf Mit einer Großrazzia ist die Polizei am Mittwoch in acht Bundesländern gegen ein mutmaßlich gewaltbereites kriminelles Netzwerk von Neonazis vorgegangen - auch im Kreis Mettmann.

Am Mittwochmorgen sind zwölf Wohnungen und Gebäude in ganz Deutschland durchsucht worden. Das teilten die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg mit. In NRW wurde ein Objekt im Kreis Mettmann durchsucht. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt.