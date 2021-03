Razzia im Ruhrgebiet und Münsterland : 18 mutmaßliche Drogenhändler in NRW festgenommen

18 mutmaßliche Drogenhändler in NRW festgenommen

Münster Bei einer großangelegten Razzia gegen mutmaßliche Drogenhändler in Nordrhein-Westfalen sind 18 Tatverdächtige festgenommen worden.

Am Dienstag und Donnerstag wurden 30 Wohn- und Geschäftsräume im Münsterland und im Ruhrgebiet durchsucht, wie die Staatsanwaltschaft und Polizei Münster am Donnerstag gemeinsam mitteilten. Zehn mutmaßliche Dealer befinden sich demnach in Untersuchungshaft.