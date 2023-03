Laut Bewertungen im Internet Die schlechtesten Autofahrer in NRW kommen aus Duisburg

Insgesamt sollte man bei einem Blick auf diese Bewertungen natürlich auch im Hinterkopf haben, dass die Notenvergabe von vorne herein sehr subjektiv ist. Bei „Fahrerbewertung.de“ handelt es sich um ein offenes Portal, in dem jeder Bewertungen abgeben kann und nicht um statistisch erhobene Daten. Die Noten sind vermutlich im Allgemeinen auch deshalb so schlecht, weil die Nutzer oftmals ihre Wut oder ihren Frust über einen anderen Verkehrsteilnehmer unmittelbar nach einem solchen Aufeinandertreffen in die App eintragen. Hieraus ergeben sich somit auch mal ein paar „adrenalingesteuerte“ Bewertungen – denn niemand fährt schließlich so gut Auto wie man selbst.