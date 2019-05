Beginn des Ramadan : Viele der 1,5 Millionen Muslime in NRW fasten mit

Köln/Dortmund Im Ramadan dürfen gläubige Muslime zwischen Morgendämmerung und Sonnenuntergang weder essen noch trinken. Für viele von ihnen ist es auch in NRW eine besonders wichtige Zeit.

Zum allabendlichen Fastenbrechen - Iftar - laden die Moscheegemeinden traditionell auch Nachbarn oder Bedürftige ein. In der Zentralmoschee in Köln hätten in der Vergangenheit jeden Abend rund 1000 Menschen zusammen gegessen. Zum Iftar kommen seit einigen Jahren auch zunehmend Vertreter christlicher Kirchen, aus Gesellschaft oder Politik. In diesem Jahr lädt der Bundesverband der Ditib - die größte Islam-Organisation in Deutschland - am 10. Mai dazu nach Köln ein. In Dortmund sollte das vierwöchige „Festi Ramazan“ bereits drei Tage vor Ramadan-Beginn am Freitag nahe der Messehallen starten.