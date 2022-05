Elfte Auflage des Zweirad-Klassikers : Mit 1000 Radlern durch NRW

Düsseldorf In vier Tagesetappen führt die NRW-Radtour in diesem Jahr fast 250 Kilometer entlang der Flüsse Erft, Wurm und Rur durch das Land. Zum Angebot zählt neben umfassender Betreuung ein musikalisches Rahmenprogramm. Wer mitfahren will, muss sich aber rechtzeitig anmelden.

Los geht es am 7. Juli am Brückenkopf-Park in Jülich. Nach einer Pause am Schloss Paffendorf führt die Tour entlang der Erft weiter zum ersten Etappenziel Mönchengladbach, dem Marktplatz Rheydt. Die zweite Etappe begleitet in Teilbereichen die Wurm. In Geilenkirchen und Alsdorf wird pausiert, bevor es dann zum Etappenziel Aachener Markt geht. Am dritten Tag wird es europäisch, dann werden die beiden Nachbarländer Niederlande und Belgien besucht mit einem Zwischenstopp am Dreiländereck, dem höchsten Punkt der Niederlande. Auf dem Kurs rund um Aachen geht es weiter über Kornelimünster und nach Stolberg zur Pause auf dem Kaiserplatz. Am Sonntag, 10. Juli, erreicht die Tour mit einem Stopp am Badesee Düren und einer Strecke entlang der Rur wieder den Startpunkt in Jülich. Die Strecken sind vollständig ausgeschildert und werden von der Polizei begleitet. Tourscouts des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs halten den Tross zusammen und leisten bei Bedarf Hilfestellung. Für die medizinische Versorgung unterwegs sorgt das Deutsche Rote Kreuz.