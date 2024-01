Prozessauftakt in Düsseldorf Automatensprengen als Lebensunterhalt

Es wird ein vielschichtiger, komplizierter Prozess werden. So viel war bereits beim Auftakt der Verhandlung klar. Drei Niederländern, Youssef K., Nour R. und Mustapha M., wird vorgeworfen, für eine Serie von Geldautomatensprengungen in Deutschland verantwortlich zu sein. Der Tatvorwurf der Staatsanwaltschaft: Beihilfe zu schwerem Bandendiebstahl mit Waffen, Sachbeschädigung sowie Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion. Die Taten sollen die drei Angeklagten über einen Zeitraum von nicht einmal drei Monaten begangen haben. Mehr als elf Fälle, also Sprengungen, werden den Beschuldigten zur Last gelegt. Mitte Mai 2023 war dann Schluss für die mutmaßlichen Täter: Die niederländische Polizei schlug zu und verhaftete die drei Männer. Kurz darauf wurden sie nach Deutschland überstellt, hier sitzen sie seitdem in Untersuchungshaft.