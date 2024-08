Zwischen 2019 und 2022 Wasserverbrauch in NRW-Haushalten zurückgegangen

Der Wasserverbrauch in nordrhein-westfälischen Haushalten ist in den vergangenen Jahren gesunken. Im Jahr 2022 seien pro Kopf und Tag durchschnittlich 135,0 Liter an Haushalte abgegeben worden, teilte das Landesamt für Statistik in Düsseldorf mit. Damit habe sich der durchschnittliche Verbrauch gegenüber 2019 (138,4 Liter) um 3,4 Liter pro Kopf und Tag verringert. Die Erhebung der öffentlichen Wasserversorgung findet alle drei Jahre statt.