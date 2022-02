Niederlande bleibt wichtigstes Importland : NRW-Privathaushalte geben monatlich zwölf Euro für Blumen aus

In zwei von drei Haushalten werden Blumen gekauft. Foto: dpa/Ole Spata

Düsseldorf In mehr als 2 von 3 Haushalten wurden im Jahr 2020 Blumen gekauft – für durchschnittlich zwölf Euro im Monat. Einen besonderen Anlass für Blumen gibt es für einige am Montag: Da ist Valentinstag.

Am kommenden Montag (14. Februar) ist Valentinstag . Traditionell werden dann wieder besonders viele Blumen gekauft und verschenkt. Pünktlich zum Valentinstag teilte das Landesamt für Statistik (IT.NRW) am Freitag mit, dass die nordrhein-westfälischen Privathaushalte im Jahr 2020 durchschnittlich zwölf Euro pro Monat für Blumen ausgaben. Das entsprach einem Anteil von 0,5 Prozent ihrer gesamten Konsumausgaben.

In mehr als zwei von drei NRW-Haushalten (68,9 Prozent) seien demnach 2020 Blumen gekauft worden, ermittelten die Statistiker. Dabei gaben Haushalte, in denen Paare lebten, mit 15 Euro pro Monat mehr für Blumen aus als die übrigen Haushalte (10 Euro). Drei von vier Paarhaushalten (74,1 Prozent) hätten angegeben, Blumen gekauft zu haben. In den übrigen Haushalten waren es nur 65,0.