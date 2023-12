Demo, Mevlüde Genç, schwimmende Salate Das sind die besten NRW-Pressefotos 2023

Platz 2: Christoph Reichwein – „Mevlüde Genç – Ruhe in Frieden!“

Christoph Reichwein fotografierte für die dpa bei der Trauerfeier für Mevlüde Genç am 1. November 2022 in Solingen und erfasste die Szene, in der Ministerpräsident Hendrik Wüst ihrem Ehemann kondoliert.

Das Bild übermittelt laut Jury damit eine wichtige Botschaft: Hier verneigt sich der Staat, symbolisiert durch den Ministerpräsidenten, vor der Lebensleistung von Mevlüde Genç und ihrer Familie. Vor 30 Jahren zündeten Rechtsradikale das Haus der Familie in Solingen an. Fünf türkische Mädchen und Frauen starben. Die Bilder gingen und die Welt und lösten politische Debatten über Rechtsextremismus und Integration aus. Die Familie blieb in Deutschland und Mevlüde Genç setzte sich trotz ihrer Trauer für die Versöhnung ein.