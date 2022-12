Tornado, Niedrigwasser, Tagebau Das sind die besten NRW-Pressefotos 2022

Ein Stück Nord Stream in NRW

Bundeskanzler Olaf Scholz steht vor einer Turbine der Nord Stream 1-Pipeline während eines Besuchs im Werk von Siemens Energy in Mülheim an der Ruhr, wo der Motor nach Wartungsarbeiten in Kanada gelagert wird. Scholz machte am 03.08.2022 Russland dafür verantwortlich, die Lieferung der Turbine zu blockieren, die es braucht, um den Gasfluss nach Europa aufrechtzuerhalten.