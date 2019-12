Nachwuchspreis: „Schafe werden in Dortmund gerettet“

„Die Jury würdigt, dass das Foto für gleich mehrere aktuelle Themen steht: Es zeigt den oft kräftezehrenden Einsatz von Rettungskräften in Notfällen. Man sieht hier förmlich, wie die Feuerwehr ‚anpackt’. Und das in einer Zeit, in der der manchmal respektlose Umgang mit Rettungskräften in der Öffentlichkeit oft Thema der Berichterstattung in Nordrhein-Westfalen war. Das gilt genauso für den Klimawandel, dessen Folgen hier bei der Überflutung der Wiese sichtbar werden.“ Das Bild machte Marcel Kusch.