Zum siebten Mal NRW-Pressefoto 2024 gesucht – 22.000 Euro winken

Bewerben können sich Fotografinnen und Fotografen mit Sitz in NRW, die überwiegend journalistisch tätig sind. Gesucht werden Nachrichtenfotos mit einem Bezug zum Land NRW, die das aktuelle Geschehen widerspiegeln. Sie müssen in den zwölf Monaten vor dem Einsendeschluss am 31. Oktober entstanden und in journalistischen Medien veröffentlicht worden sein.