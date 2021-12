Motiv aus Bad Münstereifel : Bild der Flut-Katastrophe wird „NRW-Pressefoto 2021“

Düsseldorf Ein Bild von der Flut-Katastrophe ist am Montag im Düsseldorfer Landtag als „NRW-Pressefoto 2021“ ausgezeichnet worden. Unter dem Titel „Er-schöpft“ zeigt es einen Mann mit traurigem Blick, der Schlamm aus dem Kellerfenster seines Hauses schöpft.

Für das Motiv aus Bad Münstereifel wurde der der Fotograf Benjamin Westhoff vom „Bonner Generalanzeiger“ mit dem ersten Platz geehrt. Landtagspräsident André Kuper sagte laut vorab verbreiteter Mitteilung: „Das NRW-Pressefoto 2021 macht die Bilder des Jahres wieder lebendig: die unfassbare Gewalt und Zerstörung der Unwetterkatastrophe, Menschen, die vor dem Nichts stehen“. Solche Momente, Geschichten und Emotionen lieferten Pressefotografinnen und -fotografen. „Sie sind überall dort in Nordrhein-Westfalen , wo Nachrichten entstehen: in den Flutgebieten, bei der Impfung gegen die Corona-Pandemie oder bei politischen Entscheidungen.“ Diese Arbeit sei unersetzlich für die Demokratie.

Den zweiten Platz belegt ein Bild des Nobelpreisträgers für Chemie, Benjamin List, von Sascha Schürmann. Er fotografierte für die Bildagentur Getty Images den Wissenschaftler, wie er von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Max-Plancks-Instituts in Mülheim an der Ruhr beglückwünscht wurde. Der dritte Platz ging an Bernd Thissen, der den neuen NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst bei der Wahl zum Landesvorsitzenden der CDU für die Deutsche Presseagentur (dpa) fotografierte.

Mit dem Nachwuchspreis wurde Leon Kügeler mit einem Foto für die Agentur Reuters ausgezeichnet, es zeigt einen Zahnarztbesuch in Corona-Zeiten. Die Schutzausrüstung erinnere eher an einen Katastrophenfilm als an eine Arztpraxis, erklärte die Jury. So habe der Fotograf ein aktuelles gesellschaftliches Thema treffend umgesetzt. Erstmals stimmte das Publikum über die Kategorie ab.