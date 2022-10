Mit dem Präventionskonzept „Verantwortung stoppt Vollgas“ will die nordrhein-westfälische Landesregierung an Schulen illegalen Autorennen entgegenwirken. NRW-Innenminister Reul besuchte dazu im Zuge des Projekts eine Gesamtschule in Köln. Mit dabei - ein zerstörtes Autowrack.