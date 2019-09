9000 Bodycams werden angeschafft : Polizisten tragen künftig eine kleine Kamera an der Uniform

Polizisten tragen künftig eine kleine Kamera an der Uniform

Köln Die Polizei in NRW führt flächendeckend Bodycams ein. Das sind kleine Kameras, die im Brust- oder Schulterbereich an der Uniform befestigt sind. Das Filmmaterial wird 14 Tage lang gespeichert.

Für sieben Millionen Euro würden bis Ende 2020 etwa 9000 solcher Kameras angeschafft, kündigte Innenminister Herbert Reul (CDU) am Mittwoch in Köln an.