Grenzerfahrungen im Einsatz : NRW-Polizisten bekommen Ethikräume zur Situationsbewältigung

Brühl Polizisten stehen täglich unter enormem Druck. In zwei neu geschaffenen sogenannten Ethikräumen in Brühl sollen Beamte aus NRW das im Dienst Erlebte nun besser verarbeiten können.

Sie werden beleidigt, bespuckt und geschlagen. Sie haben es mit Clankriminellen, Sexualstraftätern und Mördern zu tun. Sie müssen blitzschnell bei lebensbedrohlichen Einsatzlagen reagieren und ständig mit einem Angriff rechnen. Und sie haben fast täglich mit dem Tod zu tun; sie überbringen Hinterbliebenen eine Todesnachricht, aber auch der Tod in den eigenen Reihen ist allgegenwärtig. Und dabei stehen sie immer unter Anspannung, Druck und in der Öffentlichkeit: Polizisten und Polizistinnen.

„Sie erleben in ihrem Arbeitsalltag oft belastende, grenzwertige und grenzüberschreitende Situationen“, sagt NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). „In kaum einem anderen Beruf werden täglich derart gravierende Entscheidungen abverlangt“, so Reul. Diese Entscheidungen sind nicht immer leicht zu verarbeiten; sie können belastend sein. Darum gibt es seit Mittwoch bei der NRW-Polizei die beiden sogenannten Ethikräume „Grenzgang“ und „Kraftraum“ in Brühl beim polizeilichen Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personal, kurz LAFP. Dort können Polizisten lernen, mit so ziemlich allen belastenden Situationen des Polizeialltags besser umzugehen.