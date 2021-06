Innovative Spurensuche : NRW-Polizisten entwickeln neue Tatort-Kamera

Düsseldorf Drei Polizisten aus Düsseldorf haben eine neue Infrarot-Kamera für die Spurensuche an Tatorten entwickelt. Das Gerät soll die Ermittlungsarbeit enorm erleichtern. Gebaut worden ist die Kamera in einer speziellen Entwicklungsabteilung – ähnlich der von „Q“ bei James Bond.

Mit einer eigens für den Dienstgebrauch entwickelten Infrarotkamera kann die Polizei in NRW ab sofort schneller und unkomplizierter Spuren am Tatort auffinden und auswerten. Die sogenannte „KTvisio“ kann vor allem Blutspuren – zum Beispiel auf Textilien – schnell ausfindig und Tätowierungen von stark fäulnisveränderten Leichen oder Schmauch- und Schuhabdruckspuren sichtbar machen. „Die Kamera gehört in Zukunft zum Equipment der Polizei in NRW“, sagt NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU).