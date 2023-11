Die Neuen in NRW Polizeipräsidenten starten im Dezember und Januar - Reul dabei

Am 4. Dezember wird Johannes Hermanns (60) das Amt als Polizeipräsident in Köln übernehmen, am 8. Dezember Sylke Sackermann (46) in Oberhausen. Tim Frommeyer (43) wird am 12. Januar als Polizeipräsident in Gelsenkirchen starten. Bei allen Feierstunden will Innenminister Herbert Reul (CDU) nach Angaben eines Sprechers vor Ort sein.