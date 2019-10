Streifenwagen, Motorräder, Nutzfahrzeuge : NRW mustert 500 Polizei-Fahrzeuge aus - Käufer gesucht

Düsseldorf Hunderte alte Fahrzeuge der Polizei kommen unter den Hammer. Dafür müssen sie „zurückgebaut“ werden. Privatkäufer sollen aber nur in Ausnahmefällen zuschlagen können.

Die Polizei in NRW will im kommenden Jahr rund 500 Fahrzeuge ausrangieren und verkaufen. Darunter auch ehemalige Streifenwagen. Vorher werden die Fahrzeuge „zurückgebaut“, wie eine Sprecherin des Innenministeriums auf Anfrage sagte. So müssen zum Beispiel Funkgeräte entfernt, Blaulichter abgebaut und Folien von den blau-silbernen Polizeiautos abgezogen werden. Mit der Einführung der neuen Streifenwagen in NRW habe der Verkauf der Fahrzeuge nichts zu tun, so das Innenministerium.