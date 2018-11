Kampf gegen Bandenkriminalität: Ermittler wollen an die Geldströme der Clans

Ermittler wollen an die Geldströme der Clans

Düsseldorf In NRW wollen Polizei und Staatsanwälte die Gewinne aus kriminellen Geschäften abschöpfen. Dabei spielen Soziale Netzwerke wie Instagram oder Facebook eine wichtige Rolle.

Die nordrhein-westfälischen Sicherheitsbehörden wollen den Mitgliedern der Organisierten Kriminalität ans Geld und deren Finanzströme trocken legen. „Wir müssen sie solange schütteln, bis ihnen die Bonbons aus den Klamotten fallen“, sagte José Asensio Pagan, Leitender Oberstaatsanwalt der zentralen Organisationsstelle für Vermögensabschöpfung der Generalstaatsanwaltschaft Hamm. „Die Vermögensabschöpfung trifft die Täter an der Wurzel. Nimmt man ihnen das Geld, wehren sie sich“, erläuterte Asensio Pagan beim Kriminalforum der Gewerkschaft der Polizei (GdP) am Donnerstag in Düsseldorf. Letztlich sei auch Al Capone über nicht gezahlte Steuern gefasst worden, sagte der GdP-Landesvorsitzende Michael Mertens.