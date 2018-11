Phantombilder und Diebesgut: NRW-Polizei startet Online-Fahndungsportal

Düsseldorf In NRW sind alle Fahndungsaufrufe der Polizei jetzt auf einem Internetportal zusammengefasst. Die Polizei will dort auch Bilder von Diebesgut und der Beute aus Raubüberfällen zeigen.

Alle Fahndungsaufrufe der 47 Kreispolizeibehörden und Präsidien in Nordrhein-Westfalen werden neuerdings erstmals auf einem einheitlichen Internetportal des Landeskriminalamtes (LKA) zusammengefasst. Aber auch Opfer von Raubdelikten, Einbrüchen und Fahrraddiebstählen können der Polizei Fotos von ihren entwendeten Gegenständen zur Verfügung stellen, die diese dann auf dem neuen Fahndungsportal veröffentlicht. „Früher haben wir Fahndungsplakate an Laternenmasten aufgehängt, heute hängen wir sie ins Netz“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU).

Bislang ist es in NRW so gewesen, dass die Polizeibehörden jeweils eigene entsprechende Fahndungsportale hatten. So habe man sich mühsam durch die einzelnen Seiten suchen müssen, wenn man etwas finden wollte, sagte der Minister.