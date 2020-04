Für rund 19 Millionen Euro : NRW-Polizei soll sechs Millionen Atemschutzmasken bekommen

Düsseldorf Die Polizei in NRW wurde wie das Gesundheitssystem von der Wucht der Corona-Pandemie überrascht. Damit die Beamten sich schützen können, nimmt das Land fast 19 Millionen Euro in die Hand - unter anderem für Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel.

Die Polizei in NRW rüstet in der Corona-Krise in Sachen Schutzausrüstung auf: Für rund 19 Millionen Euro sollen unter anderem sechs Millionen Atemschutzmasken, 20 Millionen Handschuhe und 78 500 Liter Desinfektionsmittel gekauft werden. Das geht aus einer Vorlage der Landesregierung an den Haushalts- und Finanzausschuss vor.