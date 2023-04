Was sich ändert Polizei in NRW rüstet Hubschrauber um

Gerade beim Einsatz bei Waldbränden, wenn die Hubschrauber riesige Wassersäcke („Bambi Buckets“) an den Haken nehmen, lohnt sich das. „Bei der Feuerbekämpfung macht das bei zehn Umläufen mit Löschwasser immerhin eine ganze Tonne aus“, so Thorsten Voß, Technischer Leiter der Fliegerstaffel, in der „Streife“. Der Umbau läuft seit September. Im Sommer soll er abgeschlossen sein.