Verdacht auf Rechtsradikale : Munition für NRW-Polizei bei Prepper-Gruppe gefunden

Ein Polizist mit Handschellen und Pistole am Gürtel (Symbolbild). Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Bei Mitgliedern der möglicherweise rechtsradikalen Gruppe „Nordkreuz“ ist in Mecklenburg-Vorpommern Munition entdeckt worden, die für die Polizei in NRW bestimmt war.

Das hat eine Sprecherin des NRW-Innenministeriums am Dienstag bestätigt. Es habe sich um besonders durchschlagskräftige Munition für Spezialeinheiten gehandelt, berichtete das „Westfalen-Blatt“.

Der Innenausschuss des NRW-Landtags will am kommenden Donnerstag über den Munitionsfund beraten. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) ist um einen Bericht gebeten. Wie die Munition nach Mecklenburg-Vorpommern gelangte, sei allerdings im bereits erstinstanzlich abgeschlossenen Strafverfahren in Schwerin unbekannt geblieben, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Schwerin.