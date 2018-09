NRW-Polizei kontrolliert am Donnerstag Autofahrer auf Handy-Nutzung

Düsseldorf Nur kurz eine WhatsApp-Nachricht schreiben oder die Mails checken: Die Polizei in NRW kontrolliert am Donnerstag im gesamten Land Autofahrer auf verbotenen Handy-Gebrauch.

Das NRW-Innenministerium teilte seine Pläne zu Kontrollen von Handy-Nutzung am Steuer am Dienstag mit. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen beteilige sich damit an der bundesweiten Verkehrsaktion „Sicher. Mobil. Leben.“.