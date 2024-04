Wirksame Waffe Polizei in NRW greift öfter zum Taser – drückt aber selten ab

Im ersten Quartal des Jahres 2024 haben Polizisten in NRW bereits 337 Mal zum Taser gegriffen. Das war 20 Mal mehr als im Vorjahreszeitraum, so das Innenministerium auf dpa-Anfrage. Tatsächlich reichte bei den aktuellen Fällen in fast 80 Prozent die reine Androhung, die Elektroschockpistole abzufeuern. Nur in 68 Fällen wurde tatsächlich mit dem Taser geschossen.