Pilotprojekt in NRW : Polizei hat Taser-Einsatz bislang nur angedroht

Pilotprojekt in NRW

Düsseldorf Seit Freitag testen Polizeibeamte in verschiedenen Städten in NRW die Elektroschockwaffen. Bisher mussten sie noch nicht ausgelöst werden.

Die nordrhein-westfälische Polizei hat ihre neuen Elektroschockwaffen, die sogenannten Taser, am ersten Wochenende noch nicht ausgelöst. Zweimal seien sie gezogen worden, drei weitere Male habe die Androhung genügt, sagte eine Sprecherin des NRW-Innenministeriums am Montag auf Anfrage.

Seit Freitag sind die Polizeibehörden in Dortmund, Düsseldorf und Gelsenkirchen im Besitz der Taser, die in einer einjährigen Pilotphase auf ihre Praxistauglichkeit getestet werden. In wenigen Tagen kommt noch der Rhein-Erft-Kreis dazu.