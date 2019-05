Aktionstag gegen Smartphones : Ruf nach Härte gegen Handy-Sünder

Herbert Reul (CDU, r.) unterhält sich in Neuss mit den Polizisten Frank Below (l.) und Timm Kehrbaum. Mit einer landesweiten Kontrollaktion wollte die Polizei die Handy-Nutzung am Steuer eindämmen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Mit einem Aktionstag ist die Polizei in NRW gegen Smartphone-Nutzung am Steuer vorgegangen. Die Unsitte ist ähnlich gefährlich wie Alkohol. Nun wird über höhere Bußgelder diskutiert.

Bei einer landesweiten Kontrollaktion gegen die Handy-Nutzung am Steuer sind der Polizei am Mittwoch offenbar weit über 1000 Auto-, Lkw- und Radfahrer ins Netz gegangen. Spitzenreiter waren gegen Mittag die Kreispolizeibehörden in Bonn und in Minden, die schon wenige Stunden nach Beginn der Aktion jeweils 49 Verstöße dokumentiert hatten. Andere Polizeibehörden, darunter Düsseldorf, hatten am Abend noch keinen Überblick. Das vollständige Ergebnis aus ganz Nordrhein-Westfalen soll heute bekannt gegeben werden. Bei einer ähnlichen Aktion waren im September landesweit 1700 Auto- und Radfahrer erwischt worden.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) begleitete am Morgen eine der Kontrollaktionen in Neuss. „Handys am Steuer kosten Menschenleben. Telefonieren ist genauso gefährlich wie das Fahren mit mehr als 0,8 Promille Alkohol im Blut“, sagte der Minister. Vielerorts hielten Beamte in Zivil Ausschau nach Handy-Verstößen. Erwischte Auto- und Radfahrer wurden an eigenen Kontrollstellen gestoppt.

Info Was am Steuer nicht erlaubt ist Verbot In keinem Fall darf der Autofahrer das Handy während der Fahrt in der Hand halten. Das regelt § 23 Absatz 1a der StVO. Strafe 100 bis 200 Euro kann das Handy am Steuer kosten. Abhängig ist die Höhe der Strafe davon, ob der Fahrer den Verkehr gefährdet oder sogar einen Schaden verursacht hat. Bis zu zwei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot kann es zusätzlich geben.

Im Jahr 2018 registrierte die NRW-Polizei 167.000 Handy-Verstöße, 10.000 mehr als im Vorjahr. Smartphones gelten inzwischen als Ursache für eine Trendumkehr in fast allen westlichen Industriestaaten: Jahrzehntelang ging die Zahl der Verkehrsopfer zurück. Seit der massenhaften Verbreitung von Smartphones stagniert die Zahl; teilweise zeigt die Kurve wieder nach oben. Studien zufolge verursachen Smartphones in Deutschland so viele tödliche Verkehrsunfälle wie Alkohol. Der ADAC schätzt, dass derartige Ablenkungen zehn Prozent aller Unfälle mit Personenschaden verursachen. „Die meisten Fahrten erleben Autofahrer als langweilig und freuen sich offenbar über die elektronische Ablenkung“, sagte ADAC-Experte Roman Suthold.

Angesichts der steigenden Fallzahlen wird der Ruf nach härteren Strafen laut. Zuletzt hatte der Gesetzgeber die Strafen 2017 drastisch erhöht. Der stellvertretende Vorsitzende der Unions-Bundestagsfraktion, Ulrich Lange, sagte unserer Redaktion: „Es war damals richtig und wichtig, die Handynutzung am Steuer mit höheren Bußgeldern zu sanktionieren.“ Lange plädiert für eine Überprüfung der Wirksamkeit. „Wenn sich daraus ergibt, dass eklatant dagegen verstoßen wird, bin ich zu weitergehenden Maßnahmen bereit.“ Die Verkehrsexpertin der SPD im Bundestag, Elvan Korkmaz, sagte: „Es gibt genügend technische Hilfsmittel wie Freisprechanlagen, die es entbehrlich machen, während der Fahrt zum Handy zu greifen. Wenn die derzeitigen Bußgelder nicht ausreichen, um diese Botschaft klar zu kommunizieren, sollten wir sie erhöhen.“