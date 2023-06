NRW-Polizei rüstet auf Das kann der Streifenwagen der Zukunft

Noch handelt es sich um einen reinen Prototypen, an dem getüftelt und getestet wird. Rund 90.000 Euro an technischem Equipment ist in dem Auto verbaut; hinzu kommt der Fahrzeugpreis von weiteren etwa 60.000 Euro. Dass es sich um einen vollelektrischen Q4 handelt, bedeute laut Polizei nicht, dass Audi künftig auch die Streifenwagen der NRW-Polizei stellen werde. „Der Q4 ist für uns als Polizei insgesamt auch zu klein. Aber für die Tests reicht die Größe völlig aus“, sagt ein an der Entwicklung beteiligter Polizeibeamter. Tatsächlich wird dafür nur ein kleines Modul benötigt, das im Kofferraum genug Platz findet. Der Wagen wird in der Form nie als Streifenwagen in Serie gehen. Die Polizei NRW rechnet damit, dass sie in etwa zehn bis 15 Jahren soweit sein werde, ein serienmäßiges Fahrzeug zu haben, dass allen technischen Anforderungen gerecht wird, die in Zukunft – aber eigentlich auch schon heute – für die Verbrechensbekämpfung auf der Straße notwendig sind.